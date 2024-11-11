مكتبة مصر العامة تطلق معرضا للكتب المستعملة بأسعار رمزية في دمياط

أطلقت مكتبة مصر العامة بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب معرضًا للكتب المستعملة في دمياط، وذلك بأسعار رمزية لتحقيق أهداف نشر الثقافة والمعرفة.

وأوضح أكرم فياض، مدير عام مكتبات مصر بدمياط، في بيان له اليوم الإثنين، أن المعرض يأتي ضمن المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، حيث يسعى لتشجيع المواطنين على القراءة وإتاحة الكتب لأوسع شريحة من المجتمع، بما يساهم في تعزيز الوعي الثقافي ونشر المعرفة.



وأكد "فياض"، أن المعرض يضم مجموعة متنوعة من الكتب التي تناسب جميع الفئات العمرية والاهتمامات، وتتنوع الكتب المعروضة بين إصدارات خاصة بمكتبة مصر العامة وأخرى مقدمة من الهيئة المصرية العامة للكتاب، ما يتيح الفرصة للمواطنين لاكتشاف مختلف المجالات الأدبية والثقافية.

ويهدف المعرض إلى تعزيز الوعي الثقافي داخل المجتمع وتوفير فرصة مثالية للجميع، بما في ذلك الشباب والأطفال، للاستفادة من الكتب القيمة بأسعار مخفضة، مما يسهم في بناء مجتمع أكثر وعيًا واطلاعًا، وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، وإشراف المهندسة شيماء الصديق، نائب المحافظ.