ديليفري هيرو تعتزم طرح أسهم طلبات في بورصة دبي

أعلنت شركة توصيل الطلبات عبر الإنترنت الألمانية العملاقة "ديليفري هيرو" اعتزامها بيع حوالي 15 % من أسهم شركة التوصيل "طلبات القابضة" التابعة لها بشكل غير مباشر عبر الطرح العام الأولي. وتستهدف الشركة الألمانية إدراج أسهم "طلبات" بالكامل في سوق دبي المالية بحلول منتصف ديسمبر 2024.

وأشارت ديلفيري هيرو إلى اعتزامها الاحتفاظ بحصة الأغلبية في طلبات، مع الالتزام بفترة حظر بيع المزيد من أسهمها لمدة 180 يوما بعد الطرح في البورصة. كما تعتزم الاحتفاظ بنصف مقاعد مجلس الإدارة مع الاستمرار في دمج نتائج طلبات في قوائمها المالية بعد تنفيذ الطرح العام الأولي المقرر.

وتعتزم ديليفري هيرو استغلال حصيلة الطرح التي ستحدد بناء على عدد الأسهم التي سيتم بيعها وسعر البيع في تمويل الأغراض العامة للشركة وتعزيز هيكلها الرأسمالي.

وبعد الطرح العام الأولي المقرر، تعتزم طلبات صرف توزيعات نقدية بحد أدنى يبلغ 100 مليون دولار تقريبا في أبريل 2025، في ضوء النتائج المالية للربع الأخير من العام الحالي وحوالي 400 مليون دولار على دفعتين في أكتوبر 2025 وأبريل 2026 وفقا لنتائج عام 2025.

وبعد ذلك تعتزم طلبات صرف توزيعات نقدية مرتين سنويا بما يعادل 90% من إجمالي صافي أرباحها في كل مرة. وستسفيد ديليفري هيرو من هذه التوزيعات نظرا لامتلاكها حصة أغلبية في الشركة التي تنشط في العديد من دول الشرق الأوسط منها الكويت والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر ومصر.