افتتاح مؤتمر المناخ كوب 29 بأذربيجان وفوز ترامب يلقي بظلاله

من المقرر أن يجتمع قادة ووزراء ومسؤولون آخرون من حوالي 200 دولة في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في أذربيجان في وقت لاحق اليوم الاثنين لمناقشة كيفية الحد من الاحتباس الحراري وعواقبه المدمرة.

ويستهدف المؤتمر، الذي يبدأ اليوم الاثنين في الساعة 10 صباحا، ويستمر لمدة أسبوعين في العاصمة باكو، معالجة التزامات مالية جديدة للدول الفقيرة المتأثرة بموجات الحر والعواصف والفيضانات التي أصبحت أكثر تكرارا بسبب تغير المناخ.

وتتوقع الدول النامية والمنظمات البيئية أن تجمع الدول الصناعية الغنية ما لا يقل عن تريليون دولار سنويا- عشرة أضعاف الالتزام الحالي البالغ 100 مليار دولار سنويا.

ويقترح نشطاء المناخ من أجل تمويل ذلك فرض ضرائب على الأغنياء وفرض رسوم على استخراج الفحم والنفط والغاز.

وتخشى المنظمات غير الحكومية أن يلقي فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية بظلاله على القمة، المعروفة باسم مؤتمر الأطراف أو كوب-29. فبعد فوزه الأول في عام 2016، أمر ترامب بالفعل بانسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" يوم الأحد فإن خطط ترامب حاليا لا تقتصر فقط على الانسحاب من اتفاقية باريس، بل تتضمن أيضا نقل مقر وكالة حماية البيئة خارج واشنطن وتقليص حجم المحميات الطبيعية لتمهيد الطريق أمام التنقيب عن النفط وتعدين الفحم.

ومن المتوقع حضور عشرات الآلاف من ممثلي الحكومات والصحفيين والنشطاء واللوبيات السياسية إلى أذربيجان، التي تشهد تقييدا لحرية الصحافة والتعبير بشدة.

وبعد الجلسة العامة الأولى اليوم الاثنين في الملعب الأولمبي في باكو، من المقرر أن تليها خطابات لعشرات من رؤساء الدول ورؤساء الوزراء يومي الثلاثاء والأربعاء.