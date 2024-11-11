إعلام عبري: آلاف الجنود من قوات الاحتياط يرفضون الامتثال للخدمة العسكرية

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أفادت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم الاثنين، بتراجع عدد جنود الاحتياط الذين ينصاعون لأوامر الاستدعاء في غزة ولبنان بنسبة 20%.

ونقلت قناة «الجزيرة»، عن صحيفة «يديعوت أحرنوت»، قولها إن «آلاف الجنود من قوات الاحتياط يرفضون الامتثال للخدمة العسكرية».

ووفقًا للصحيفة العبرية، يقول جيش الاحتلال إن «ذلك ثمن الاستنزاف وإن الجنود لا يريدون الوصول لمرحلة الانهيار مثل آخرين سبقوهم».

ولفتت «يديعوت أحرنوت»، إلى أن «نقص عدد الجنود له اعتبار رئيسي في اتخاذ القرارات المتعلقة بالعمليات العسكرية».

وأوضحت أن «التراجع في عدد الجنود الرافضين للخدمة بدأ تحديدا مع العمليات البرية في لبنان».

وأشارت إلى أن «الجيش يشعر بالقلق إزاء انخفاض بنسبة 15% إلى 25% في الحضور في الخدمة الاحتياطية».