بدء موسم الكرنفالات في ألمانيا

يبدأ موسم الكرنفالات في ألمانيا اليوم الاثنين، حيث من المتوقع أن يتجمع عشرات الآلاف من المحتفلين مرة أخرى في مدينة كولونيا الواقعة غربي البلاد، وهي أحد المواقع الرئيسية لموسم الكرنفالات.

ويبدأ الموسم سنويا في ألمانيا يوم 11 في شهر نوفمبر (الشهر الحادي عشر) في تمام الساعة 11:11 صباحا وينتهي في أربعاء الرماد، وهو تقليد قديم ويمثل الاستعداد للاحتفالات الرئيسية قبل موسم الصوم المسيحي الكبير الذي يتبعه عيد القيامة.

ومن المتوقع أن تتجمع الحشود بشكل خاص في البلدة القديمة في كولونيا اليوم الاثنين وحي الطلاب.

وتنشر الشرطة عددا أكبر من أفرادها مقارنة بالعام الماضي، حيث تم تعيين 1400 شرطي من الذكور والإناث لتطبيق حظر واسع النطاق على حيازة السكاكين. وتم فرض حظر على استخدام السكاكين في المناسبات العامة في ألمانيا ردا على هجمات يُشتبه في أن لها دوافع إسلامية في وقت سابق من هذا العام.

وفي مدينة ماينتس، وهي نقطة أخرى ساخنة لموسم الكرنفالات في ولاية راينلاند-بفالتس، ستنطلق الفعاليات أيضا في تمام الساعة 11:11 صباحا. ومن المتوقع أن يحضر حوالي 9 آلاف شخص في الساحة المركزية بالمدينة "شيلربلاتس".

كما سيجري الاحتفال بالبداية الرسمية لموسم الكرنفالات في ولايات أخرى.