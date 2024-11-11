تعليم الغربية: تنفيذ تدريب مشروع التوعية بالمواطنة الرقمية وحماية الأطفال والمراهقين من مخاطر الإنترنت

نفذت مديرية التربية والتعليم بالغربية مشروع التوعية بالمواطنة الرقمية وحماية الأطفال والمراهقين من مخاطر الإنترنت تحت عنوان “أنا في أمان على الإنترنت”، وذلك بقاعة مسرح مدرسة غياث الدين الرسمية للغات بإدارة غرب طنطا التعليمية.

جاء ذلك بحضور 25 طالبًا وطالبة، من المرحلة الابتدائية وحاضر فيها نيفين طنطاوي، كما تم تنفيذ التدريب اليوم بقاعة مدرسة مختار كامل الثانوية بإدارة زفتى التعليمية، بحضور 25 طالبًا وطالبة من المرحلة الإعدادية.

الجدير بالذكر أن المستهدف من التدريب 1400 طالب وطالبة على مستوى الإدارات العشر، ويتم تنفيذ المستهدف خلال شهري نوفمبر، وديسمبر، بواقع محاضرة واحدة يوميا تستمر لمدة أربع ساعات متواصلة.

ووفق الجدول المعلن للإدارات، وتستهدف ورشة العمل جميع المراحل التعليمية “ابتدائي_إعدادي_ ثانوي”، فيما يهدف التدريب إلى اكتساب الطلاب التعامل باحترام مع الآخرين عبر الإنترنت وتجنب النشر أو التعليق على أي محتوى سيء.

ويشار إلى أنه يتم التدريب بناء على اتفاق التعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومنظمة اليونيسيف، ويتم تنفيذ ورشة العمل، تحت رعاية الإدارة العامة للتدريب الإلكتروني.