ماكرون ورئيس الحكومة البريطانية يعبران عن قلقهما إزاء الوضع في غزة ولبنان

التقى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، صباح اليوم الاثنين، في العاصمة باريس، بمناسبة الذكرى 106 لتوقيع هدنة الحرب العالمية الأولى.

وبحسب بيان صادر عن الحكومة البريطانية، مساء الاثنين، أعرب الجانبان عن قلقهما العميق إزاء الوضع في غزة ولبنان، مؤكدين ضرورة تحقيق الاستقرار في الضفة الغربية.

وتأتي دعوة باريس للمشاركة البريطانية كإشارة تقدير عالمي «للتضحيات التي قدمها الجنود في الحرب العالمية الأولى»، كما تتزامن مع الذكرى السنوية الـ120 للوفاق التاريخي بين البلدين.

وقد اجتمع الزعيمان أولاً في قصر الإليزيه، ثم انتقلا إلى جادة الشانزليزيه لوضع أكاليل الزهور على تمثالي جورج كليمنصو، رئيس الوزراء الفرنسي وقت الهدنة، ورئيس الوزراء البريطاني ونتسن تشرشل.

بعدها، شارك الزعيمان في مراسم تقليدية عند نصب قوس النصر التذكاري حيث أعادا إيقاد الشعلة عند قبر الجندي المجهول.