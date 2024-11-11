روسيا تعلن إحباط عملية استخباراتية أوكرانية لاختطاف مروحية روسية

- ووزارة الدفاع تتسلم مجموعة مقاتلات جديدة

قال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، صباح اليوم، إن الاستخبارات العسكرية الأوكرانية حاولت تجنيد طيار عسكري روسي عن طريق تطبيق "تلجرام" بهدف اختطاف مروحية روسية، مخصصة لأغراض الحرب الإلكترونية.

وقالت وكالة سبوتنك الروسية، نقلاً عن جهاز الأمن الفيدرالي إنه أوقف عملية كييف لاختطاف الطائرة المروحية للحرب إلكترونية من طراز "مي 8 إم بي تي أر 1"، التابعة لقوات الفضاء الروسية، بعد محاولات لموظفو مديرية المخابرات في وزارة الدفاع الأوكرانية، تجنيد الطيار العسكري الروسي، لاختطاف هذه المروحية إلى الأراضي التي تسيطر عليها القوات المسلحة الأوكرانية.

في سياق آخر، أعلن المكتب الصحفي لمؤسسة "روستيخ" الروسية، اليوم، عن تسليم وزارة الدفاع الروسية، دفعة جديدة من مقاتلات الجيل الخامس، من طراز "سو - 57"، ومقاتلات الجيل الرابع المحدثة (4++) "سو - 35 إس"- حسب وكالة تاس الروسية.

وجاء في البيان: "قامت مؤسسة الصناعات الجوية المتحدة (التابعة لروستيخ)، بتسليم الدفعة الجديدة من طائرات "سو - 57" و"سو - 35 إس" الجديدة إلى القوات الجوية الروسية".

ويذكر أن المقاتلات تم قبولها من قبل الطاقم الفني وخضعت لدورة كاملة من اختبارات المصنع، واختبرها طيارو وزارة الدفاع في أوضاع تشغيل مختلفة، حيث دخلت المقاتلات بالفعل إلى المطارات الحربية.

وبدأت الحرب الروسةي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، حيث كان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين أعلن عن بداية ما وصفه بـ«العملية العسكرية الخاصة» في منطقة دونباس مستشهدًا بالمادة الواحدة والخمسين من ميثاق الأمم المتحدة وبقرارٍ صادرٍ عن مجلس الاتحاد الروسي بشأن نشر القوات الروسية في أوكرانيا.