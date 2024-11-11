محافظ سوهاج يشهد مؤتمر عرض الفرص الاستثمارية بمطار سوهاج الدولي

شهد اليوم اللواء عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، فعاليات مؤتمر عرض الفرص الاستثمارية بمطار سوهاج الدولي.

وأعرب المحافظ عن تقديره للإنجازات التي حققها مطار سوهاج الدولي في الفترة الأخيرة، مشيدًا بالتطور الكبير الذي شهدته المنشآت والبنية التحتية للمطار، ومؤكدًا أن هذا التطور يمثل خطوة هامة نحو دعم الاقتصاد المحلي، وتعزيز قدرة سوهاج على جذب الاستثمارات في مختلف القطاعات.

كما أكد أن مطار سوهاج الدولي يعد من المشروعات الاستراتيجية التي تلعب دورًا محوريًا في دعم التنمية الاقتصادية بالمحافظة، خاصة في مجالي السياحة والاستثمار، موجها التهنئة لمدير المطار وجميع العاملين لحصول مطار سوهاج لأول مرة على الرخصة الدولية.

وأضاف المحافظ أن الجهود المبذولة لتطوير المطار يجب أن تتوازى مع جهود المحافظة لتعزيز قدرتها التنافسية في مجالات جذب السائحين، ورجال الأعمال والمستثمرين، لتحقيق عائدات تسهم في تلبية احتياجات الدولة.

وشهد المؤتمر عرضًا شاملًا للفرص الاستثمارية المتاحة داخل مطار سوهاج، خصوصًا في المجالات الخدمية التي توفر فرصًا واعدة للمستثمرين، ومنها إنشاء فندق، ومنطقة ترفيهية، ومحطة وقود، بالإضافة إلى عدد من الفرص الاستثمارية الأخرى التي تهدف إلى توفير الخدمات للمسافرين ومرافقيهم والعاملين بالمطار.

حضر فعاليات المؤتمر الدكتور محمد عبد الهادي، نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر، السكرتير العام للمحافظة، واللواء أحمد السايس، السكرتير العام المساعد، واللواء طيار أبو بكر سليمان، مدير مطار سوهاج الدولي، والدكتور وائل قطر، مدير عام الأنشطة العقارية بالشركة المصرية للمطارات، وعدد من كبار المستثمرين ورجال الأعمال بسوهاج.