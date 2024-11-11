بحث قائد القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن الفريق الركن فهد بن حمد السلمان مع عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبدالله العليمي أوجه التعاون المشترك واستمرار الدعم لليمن.



وقالت وكالة الأنباء السعودية إن السلمان استقبل العليمي في مقر قيادة القوات المشتركة بالرياض، اليوم الأحد، بحضور عدد من قيادات القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن.



وجرى خلال الاستقبال "بحث أوجه التعاون المشترك واستمرارِ الدعم المتواصل الذي تقدمه قيادة القوات المشتركة لتحقيق الأمن للشعب اليمني"، بحسب ما أوردته الوكالة.

وأشارت الوكالة إلى أن عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبدالله العليمي "عبر عن الشكر والتقدير لقيادة المملكة نظير ما قدمته وتقدمه لليمن".

يذكر أن "تحالف دعم الشرعية في اليمن" كان قد أعلن مساء يوم أمس السبت مقتل ضابطتين سعوديين وإصابة ثالث في هجوم نفذه مساء الجمعة أحد المنتسبين لوزارة الدفاع اليمنية داخل معسكر لقوات التحالف بمدينة سيئون في محافظة حضرموت.

وقال المتحدث باسم التحالف العميد الركن تركي المالكي إن القوات المشتركة "ستعمل وبالتنسيق مع وزارة الدفاع اليمنية على متابعة إجراءات التحقيق لمعرفة الأسباب والدوافع والقبض على المنفذ وتقديمه للعدالة".

ويضم التحالف، 13 دولة هي السعودية واليمن، والإمارات والأردن والبحرين ومصر وباكستان وجيبوتي والسودان والسنغال والكويت والمغرب وماليزيا.