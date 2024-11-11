يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الاثنين، طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس مائل للبرودة على كل الأنحاء.

وبالنسبة للظواهر الجوية فمن المتوقع أن تكون هناك شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائيةن مع أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج من 1,5 متر إلى مترين، والرياح شمالية غربية، فيما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من 1,5 متر إلى 2,5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

• وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:-

المدينة العظمى الصغرى



القاهرة 24 18

العاصمة الإدارية 25 17

6 أكتوبر 25 17

بنهــــا 24 18

دمنهور 23 16

وادى النطرون 24 17

كفر الشيخ 23 17

المنصورة 23 17

الزقازيق 25 18

شبين الكوم 23 17

طنطا 24 16

دمياط 24 20

بورسعيد 26 21

الإسماعيلية 26 16

السويس 25 17

العريش 25 14

رفح 24 13

رأس سدر 27 21

نخل 23 12

كاترين 19 09

الطور 27 18

طابا 25 19

شرم الشيخ 29 21

الاسكندرية 22 17

العلمين 22 18

مطروح 22 17

السلوم 21 13

سيوة 24 13

رأس غارب 30 21

الغردقة 29 20

سفاجا 29 21

مرسى علم 30 21

شلاتين 30 21

حلايب 28 22

أبو رماد 29 21

رأس حدربة 28 22

الفيوم 25 15

بني سويف 24 14

المنيا 25 15

أسيوط 26 14

سوهاج 27 16

قنا 28 17

الأقصر 29 16

أسوان 29 17

الوادى الجديد 27 15

أبوسمبل 30 15

• أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى



مكة 35 23

المدينة 36 20

الرياض 31 16

المنامة 30 25

أبوظبى 32 24

الدوحة 32 24

الكويت 34 21

دمشق 21 10

بيروت 24 17

عمان 20 11

القدس 21 12

غزة 24 18

بغداد 27 15

مسقط 31 26

صنعاء 24 06

الخرطوم 37 25

طرابلس 25 18

تونس 22 15

الجزائر 18 15

الرباط 23 11

نواكشوط 37 20

• وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:-

العظمى الصغرى



أنقرة 18 01

إسطنبول 16 11

إسلام آباد 25 13

نيودلهى 31 20

جاكرتا 34 24

بكين 16 05

كوالالمبور 32 25

طوكيو 23 13

أثينا 17 11

روما 19 09

باريس 12 07

مدريد 18 06

برلين 09 03

لندن 13 06

مونتريال 12 03

موسكو 02 02-

نيويورك 19 10

واشنطن 22 11

أديس أبابا 23 07