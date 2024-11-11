وسائل إعلام سورية: دوي انفجارات في ريف دير الزور الشرقي حيث تتواجد القوات الأمريكية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت إذاعة "شام إف إم" السورية سماع دوي انفجارات بريف دير الزور الشرقي حيث تتواجد القوات الأمريكية.



وأشارت الإذاعة إلى أن أصوات الانفجارات قادمة من جهة حقل العمر النفطي.

ومنذ بداية الحرب على غزة، تتعرض القواعد الأمريكية لهجمات منتظمة من طرف مجموعات مسلحة، حيث يتمركز نحو 2500 جندي أمريكي في العراق ونحو 900 جندي في سوريا.

ويسيطر الجيش الأمريكي بشكل غير قانوني على مناطق في شرق وشمال شرق سوريا في محافظات دير الزور والحسكة والرقة، حيث توجد أكبر حقول النفط والغاز في سوريا.

وقد وصفت دمشق مرارا وتكرارا وجود القوات الأمريكية على أراضيها بالاحتلال والقرصنة الرسمية للسطو على النفط.