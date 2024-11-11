الإمارات تسلم رئاسة مؤتمر الأطراف إلى أذربيجان

وزير الصناعة الإماراتي: اتفاق الإمارات إطار مرجعي للطموح المناخي العالمي

سلمت دولة الإمارات العربية المتحدة رئاسة مؤتمر الأطراف إلى جمهورية أذربيجان خلال الجلسة الافتتاحية مؤتمر الأطراف "COP28" صباح اليوم.



وتحدث سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف COP28 عن نجاح COP28، لافتا إلى "اتفاق الإمارات" الذي وصفه بـ"إنجازاً ملموساً"، لإحداث نقلة نوعية عبر العمل الدبلوماسي متعدد الأطراف.

وأكد الجابر في كلمته التي نقلتها وكالة أنباء الإمارات "وام"، أهمية COP29 في ضوء ما تشهده المرحلة الحالية من تعقيدات وصراعات، مؤكداً انحياز دولة الإمارات دائماً إلى جانب تغليب الشراكة في مواجهة التفرق، والحوار في مواجهة الانقسام، والسِلم بدلاً عن التشاحن.

كان "اتفاق الإمارات"، منذ إقراره خلال COP28، بمثابة إطار مرجعي للطموح المناخي العالمي والتنمية المستدامة، تضمن إجراءات تستهدف جميع أهداف العمل المناخي، من أهمها تكريس التوافق لزيادة القدرة الإنتاجية العالمية لمصادر الطاقة المتجددة ومضاعفة كفاءة الطاقة والحد من إزالة الغابات بحلول 2030.

ولفت إلى ضرورة الاستفادة من أحدث التقنيات، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، لدفع النمو منخفض الانبعاثات والتنمية البشرية، وضمان إعداد الكوادر المجهَّزة بالمهارات والمعرفة اللازمة لتطوير الاقتصاد الأخضر.

وأوضح أن الترويكا ستستمر في حشد جهود كل المنصات متعددة الأطراف، بما يشمل منظومة الأمم المتحدة ومجموعة العشرين، لدعم"اتفاق الإمارات"، ودعا كل الأطراف إلى اتباع خريطة الطريق التي وضعتها ترويكا لمهمة 1.5 درجة مئوية.