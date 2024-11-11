 تغيير رئيس الوزراء فى هايتى مما ينذر بمزيد من الاضطرابات في تحول البلاد الديمقراطي - بوابة الشروق
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تغيير رئيس الوزراء فى هايتى مما ينذر بمزيد من الاضطرابات في تحول البلاد الديمقراطي


نشر في: الإثنين 11 نوفمبر 2024 - 1:45 ص | آخر تحديث: الإثنين 11 نوفمبر 2024 - 1:45 ص

وقع مجلس انتقالي تم إنشاؤه لإعادة النظام الديمقراطي في هايتي مرسوما اليوم الأحد يقضي بإقالة رئيس الوزراء المؤقت للبلاد جاري كونيلي وتعيين أليكس ديدييه فيلز-أيميه، وهو رجل أعمال كان قد تم سابقا بحث تعيينه لهذا المنصب، بدلا من كونيلى .

ومن المقرر نشر المرسوم غدا الاثنين، وفقا لمصدر حكومي زود وكالة أسوشيتد برس (أ ب) بالوثيقة. ويعكس هذا القرار المزيد من الاضطرابات في عملية الانتقال الديمقراطي المتعثرة بالفعل في هايتي، التي لم تشهد انتخابات ديمقراطية منذ سنوات، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى ارتفاع مستويات عنف العصابات التي تعصف بهذه الدولة الكاريبية.

وتم تأسيس المجلس الانتقالي في أبريل، وتم تكليفه باختيار رئيس الوزراء والوزراء القادمين في هايتي على أمل أن يسهم في تهدئة الأوضاع المضطربة في البلاد. لكن المجلس تعرض منذ ذلك الحين لمشاكل سياسية وصراعات داخلية، وفي أكتوبر واجه عدد من أعضائه اتهامات بالفساد.


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