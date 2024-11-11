قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن فيروس «AH3» يعد أعلى أنواع فيروسات الإنفلونزا الأكثر انتشارا هذا العام، موضحا أنه أحد تحورات فيروس الإنفلونزا.

ونوه خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الساعة السادسة» المذاع عبر شاشة «الحياة» مساء الإثنين، بأن الفيروسات التنفسية لها نفس الصفات كفيروس الأنفلونزا، مشيرا إلى أن منظمة الصحة العالمية أعلنت في مايو 2023 أن فيروس كورونا لم يعد تستدعي الاهتمام العالمي، وأصبح مثل سلسلة الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي والتي تنشط خلال فترات تغير الفصول مثل الإنفلونزا.

وأضاف أن أكثر من 85% من المواطنين يصابون بأعراض خفيفة أو بدون أعراض من الفيروسات التنفسية، موضحا أن النسبة المتبقية قد تشفى من دون تدخل طبي.

ونصح بتلقي لقاح الإنفلونزا الموسمية لجميع الفئات والأعمار، لاسيما كبار السن والأطفال خاصة الأقل من 12 شهرا إلى جانب أصحاب الأمراض المزمنة والأورام.

وأشار إلى تقديم المبادرة الرئاسية لصحة المرأة حتى نهاية أكتوبر الماضي؛ أكثر من 22 مليون خدمة طبية بإجمالي 54 مليون زيارة، منوها بانخفاض نسبة الوفيات بسرطان الثدي إلى 2.5%.

وأوضح إن منظمة الصحة العالمية اعتبرت المبادرة واحدة من أكبر الفتوحات على مستوى العالم، لافتا إلى أن المسح الطبي يساعد على التدخل المبكر علاجيا وتحقيق نسب شفاء تزيد عن 99%.