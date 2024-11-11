قال الإعلامي أحمد موسى، إن العالم أجمع يتابع باهتمام القمة العربية الإسلامية المنعقدة في الرياض، بمشاركة 22 دولة عربية و57 دولة إسلامية؛ من أجل بحث قضية القضايا «فلسطين».

وأشار خلال برنامجه «على مسؤوليتي» المذاع عبر «صدى البلد» مساء اليوم، من الرياض على هامش القمة، إلى تغير الأوضاع الإقليمية منذ القمة العربية الإسلامية بالعام الماضي.

وتابع: «من سنة بالضبط في 11 نوفمبر 2023؛ عقدت القمة العربية الإسلامية في الرياض، ولكن ما بين نوفمبر 2023 ونوفمبر 2024؛ الدنيا تغيرت تماما، غزة تقريبا خلصت انتهت للأسف، لأن القمة الماضية كانت بعد حوالي شهر من العدوان الإسرائيلي، واليوم مر أكثر من عام، الأمور تغيرت وأصبح هناك حربا على لبنان ثم اليمن وإيران».

ونوه بأن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال القمة؛ جددت تأكيد موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية.

وأضاف: «نحن داعمون ومساندون للقضية الفلسطينية بمنتهى القوة.. عملنا وبنعمل ومستمرون ولن نتوقف لحظة أبدًا عن دعم فلسطين والشعب الفلسطيني.. إحنا بندفع ودفعنا الثمن كبير أوي على مدار تاريخ القضية.. مفيش حد زينا عمل كدا».

واختتم: «نتواصل مع الأشقاء الفلسطينيين في فتح وحماس، نظرا لعدم تعامل المجتمع الدولي مع حماس»، مشيرا إلى استمرار جهود مصر وقطر مع الولايات المتحدة؛ لوقف العدوان على الشعبين الفلسطيني واللبناني.