جهاز مدينة 6 أكتوبر يشن حملة لإزالة الإشغالات بالحصري والحي الثاني

شنت إدارة الإشغالات في جهاز مدينة 6 أكتوبر، بالتعاون مع شرطتي التعمير والمرافق، حملة لإزالة الإشغالات استهدفت محيط ميدان الحصري والحي الثاني.

وذكر بيان للجهاز أن الحملة أسفرت عن إزالة الإشغالات والتعديات على الطريق العام، حيث جرى التحفظ على عدد من الكراسي والطاولات البلاستيكية وإزالة اللافتات من عدة مقاهي.

كما تحفظت الحملة على عداد كهرباء يستخدم لنشاط مخالف، بالإضافة إلى التحفظ على ماكينة قهوة إسبريسو كانت تُستخدم بشكل غير قانوني.

وأضاف البيان أنه في إطار الالتزام بالتخطيط العمراني المعتمد وشروط تراخيص البناء، شن جهاز المدينة حملة إزالة مخالفات البناء، حيث رصدت العديد من المحاولات لتجاوز القوانين والقيام بأعمال بناء غير قانونية من شأنها الإضرار بالبناية السكنية وتشويه النظام العام.

وذكر أن الحملة أسفرت عن تنفيذ إزالة فورية لبناء مخالف لزيادة النسبة البنائية بالقطعة رقم ٧٩٣ بالمجاورة الرابعة بالحي الأول، حيث جرى فك الشدة الخشبية وإزالة السقف واتخاذ الإجراءات القانونية وتوجيه خطاب إلى لجنة التصالح وإدارة التراخيص لإيقاف التصالح وإيقاف التعامل على السيستم، كما تم تنفيذ إزالة فورية وقطع الحديد للقطعة رقم ١٧ بمنطقة ٤٩ فدانا.

وذكر البيان أن الحملات جاءت في إطار تنفيذ تعليمات المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، بمنع الظهور العشوائي وإزالة المخالفات في جميع أحياء ومحاور المدينة، وتحسين المظهر العام للمدينة وتنظيم الأسواق والمرافق العامة.

وأضاف أن الحملات جاءت تحت إشراف نائب رئيس الجهاز للتنمية أحمد نمور وبحضور محمد عبد الناصر معاون رئيس الجهاز، وائل غازي المشرف على القطاع الأول، مصطفى عرندة المشرف على المحور المركزي، خالد الصياد قائد نوبتجية الحصرى ورجال الأحياء والنظافة.