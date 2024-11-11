أفغانستان تحضر قمة المناخ الأممية للمرة الأولى منذ عودة طالبان إلى السلطة

وصل إلى باكو عاصمة أذربيجان اليوم الاثنين، أول وفد أفغاني يشارك في محادثات الأمم المتحدة للمناخ منذ عودة طالبان إلى السلطة في عام 2021 ، وذلك في محاولة لحشد الدعم للعمل المناخي في الدولة التي تواجه تقلبات الظروف المناخية.

وقال مطيع الحق خالص ، رئيس وكالة حماية البيئة في أفغانستان لوكالة أسوشيتد برس (أ ب) ، إن بلاده تحتاج إلى دعم العالم للتعامل مع الطقس القاسي مثل عدم انتظام هطول الأمطار وفترات الجفاف الطويلة الأمد والفيضانات المفاجئة.

وأضاف خالص: "ينبغي على جميع الدول التكاتف ومعالجة مشكلة تغير المناخ".

يشار إلى أن أفغانستان معرضة بشكل خاص لتغير المناخ ، حيث صنفها تقييم حديث أجراه خبراء المناخ في المرتبة السادسة بين أكثر الدول عرضة لتغير المناخ في العالم.

وفي مارس الماضي، هطلت أمطار غزيرة على شمال أفغانستان أدت إلى فيضانات مفاجئة، ما أسفر عن وفاة أكثر من 300 شخص.

وتبين لعلماء المناخ أن هطول الأمطار الغزيرة أصبح أكثر غزارة بنسبة 25٪ على مدى السنوات الـ 40 الماضية في البلاد.

وقال خالص إن الوفد الأفغاني ممتن لحكومة أذربيجان لدعوتهم إلى حضور محادثات المناخ.

وسيمنح الوفد الأفغاني صفة مراقب في المحادثات، لأن طالبان لا تتمتع باعتراف رسمي كحكومة لأفغانستان .