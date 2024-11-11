 الدفاع الجزائرية تعلن رسو سفينة MERKURIY التابعة للأسطول الروسي بميناء الجزائر - بوابة الشروق
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الدفاع الجزائرية تعلن رسو سفينة MERKURIY التابعة للأسطول الروسي بميناء الجزائر

وكالات
نشر في: الإثنين 11 نوفمبر 2024 - 5:37 ص | آخر تحديث: الإثنين 11 نوفمبر 2024 - 5:37 ص

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان لها اليوم الأحد، أن سفينة "MERKURIY" التابعة للأسطول الروسي رست بميناء الجزائر ضمن إطار التعاون الروسي الجزائري.

وجاء في البيان: "في إطار تنفيذ برنامج التعاون الثنائي العسكري المشترك الجزائري-الروسي، رست اليوم 10 نوفمبر 2024 بميناء الجزائر السفينة الغراب "MERKURIY" التابعة للأسطول الروسي للبحر الأسود".


وأشار البيان إلى أن التوقف سيدوم ثلاثة أيام.


خلال هذا التوقف، قام قائد السفينة بزيارة قائد الواجهة البحرية الوسطى بالناحية العسكرية الأولى، بمقر القاعدة البحرية بالجزائر.


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