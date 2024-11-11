ملك الأردن يدعو إلى إطلاق جسر إنساني لكسر الحصار المفروض على غزة

دعا العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، إلى إطلاق جسر إنساني لكسر الحصار المفروض على أهل قطاع غزة، وإيصال المساعدات الطارئة إلى القطاع الذي يعاني من كارثة إنسانية.

وأضاف خلال كلمة ضمن أعمال القمة العربية الإسلامية غير العادية بالرياض، لبحث جهود وقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان، اليوم الاثنين: «لا نريد كلاما بل مواقف ملموسة لإنهاء المأساة، وتوفير ما يحتاجه الشعب الفلسطيني من مساعدات».

وأضاف: «ندعو إلى إطلاق جسر إنساني لإيصال المساعدات اللازمة إلى قطاع غزة؛ لوقف الحرب عليهم ورفع الظلم عنهم وعن أهلنا في الضفة الغربية، وتلبية حقهم في الحرية، لتستعيد المنطقة الأمن وتحقق السلام العادل الذي تستحقه».

وانطلقت اليوم الاثنين، أعمال القمة العربية الإسلامية غير العادية بالسعودية لبحث جهود وقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان، وذلك بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي.