أمين مجلس التعاون الإسلامي يؤكد ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية

قال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، إن القمة العربية الإسلامية تنعقد في ظل إبادة جماعية في غزة ولبنان.

وأضاف خلال كلمة ضمن أعمال القمة العربية الإسلامية غير العادية بالرياض، لبحث جهود وقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان، اليوم الاثنين، أن الممارسات الإسرائيلية تشكل انتهاكات صارخا للقرارات الدولية.

وأكد ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية، مشددًا على أهمية تنفيذ حل الدولتين وتطبيق قرار مجلس الأمن وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وذكر أن «توسيع الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وامتلاكها عضوية دائمة في الأمم المتحدة، وتنفيذ حل الدولتين، يؤدي إلى إنشاء دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف».

ولفت إلى أهمية تطبيق القرارات الأممية ومحكمة العدل الدولية الأخيرة بشأن غزة، فضلًا عن تطبيق حل عادل في لبنان، طبقا لقرار مجلس الأمن 1701.

وانطلقت اليوم الاثنين، أعمال القمة العربية الإسلامية غير العادية بالسعودية لبحث جهود وقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان، وذلك بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس السيسي، كلمة مصر أمام القمة، التي تتضمن ثوابت الموقف المصري والجهود المكثفة التي تبذلها مصر للتوصل لوقف إطلاق النار بغزة ولبنان، ومنع انجراف المنطقة لصراع إقليمي واسع النطاق.

كما تتضمن الكلمة تأكيد أهمية الحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة على خطوط عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.