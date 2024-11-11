ملك الأردن: كيف سنبرر لشعوبنا الفشل العالمي في وقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان؟

قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، إن القمة العربية الإسلامية تنعقد بينما تعيش المنطقة مأساة لا يمكن السكوت عنها، وتستدعي تحركا فوريا لوقفها.

وأضاف خلال كلمة ضمن أعمال القمة العربية الإسلامية غير العادية بالرياض، لبحث جهود وقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان، اليوم الاثنين، أن المجتمع الدولي لم يوقف إسرائيل، فتمادت في تصعيدها على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، وعلى المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وأشعلت حربا على لبنان الشقيق.

وشدد على أهمية وقف الحروب فورًا لحماية الأبرياء، متسائلًا: «كيف لنا أن نخاطب الأجيال في بلادنا؟ كيف لنا أن نبرر لهم الفشل العالمي في وقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان؟».

واستطرد: «كيف نقنعهم أن القانون الدولي موجود يحمي كل الشعوب وحقها في الحياة، دون تمييز بين شعب وآخر ودولة وأخرى».

وأشار إلى أهمية تكثيف الجهود بشكل فوري للتركيز على كسر الحصار على أهل غزة، بإنهاء الكارثة الإنسانية، ووقف التصعيد في الضفة الغربية، والاعتداءات على الأماكن المقدسة التي تضعف فرص السلام وتهدد أمن المنطقة.

ولفت إلى أهمية دعم سيادة لبنان وأمنه، ووقف الحرب عليه، وتوفير كل ما يحتاجه الشعب اللبناني الشقيق من مساعدات، وإيجاد أفق سياسي حقيقي لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار والأمن في المنطقة.

وانطلقت اليوم الاثنين، أعمال القمة العربية الإسلامية غير العادية بالسعودية لبحث جهود وقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان، وذلك بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي.