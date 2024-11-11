مسيرة في الراشيدية بالمغرب تندد بالإبادة الإسرائيلية في غزة

نظم مئات المغاربة، اليوم الأحد، مسيرة حاشدة في مدينة الراشيدية جنوب شرق المغرب، تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، استجابة لدعوة من المبادرة المغربية للدعم والنصرة، وهي منظمة غير حكومية تعنى بدعم القضية الفلسطينية.

وجاب المتظاهرون شوارع الراشيدية مرددين هتافات داعمة لصمود الشعب الفلسطيني، ومنددين بالإبادة المستمرة في غزة، وبالاعتداءات الإسرائيلية على لبنان.

وعبّر المشاركون عن تضامنهم عبر هتافات مثل "علّي الصوت، غزة في قلبي موش حتموت"، مؤكدين موقفهم الثابت ضد العدوان الإسرائيلي، ومعبرين عن دعمهم لفلسطين ولبنان.

كما رفع المحتجون لافتات كتب عليها عبارات مثل "جماهير الراشيدية تندد بالمجازر الصهيونية وتطالب بالوقف الفوري للعدوان وفتح المعابر"، مطالبين المجتمع الدولي بالتدخل لوقف العنف وإدخال المساعدات الإنسانية لسكان غزة المحاصرين.

وانتقد المشاركون استمرار الدعم الغربي لتل أبيب، محذرين من الآثار السلبية لهذا الدعم على استقرار المنطقة.

ويأتي هذا الاحتجاج ضمن موجة من المظاهرات التي تشهدها عدة مدن مغربية، أبرزها العاصمة الرباط، حيث تتواصل المسيرات الشعبية الداعمة لفلسطين، مطالبة بوقف العدوان على غزة، ورفع الحصار عنها.