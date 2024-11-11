التعليم: تحديد أعداد الطلاب بالصف الأول الثانوي استعداد لبدء توزيع التابلت

حددت وزارة التربية والتعليم، خطة توزيع التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي بالمدارس الحكومية والرسمية للغات وذلك في إطار البدء في توزيع أجهزة التابلت على الطلاب.



• وجاءت هذه الخطة كالتالي:



- تحديد أعداد الطلاب بالصف الأول الثانوي بمدارس الثانوي العام المستهدفة بكل مديرية وإدارة تعليمية.

- تحديد أعداد الفئات المستهدفة الأخرى لكل مديرية وإدارة تعليمية.

- تحديد واعتماد الخطة الزمنية للتوزيع لكل مديرية.

• وحددت الوزارة مهام للإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية وهي:

- مخاطبة المديريات التعليمية بالخطة الزمنية مع التزام كل مديرية بإيفاد مندوبها المفوض والمعتمد لاستلام الأجهزة في الموعد المحدد لكل مديرية، ومعه كل المستندات المطلوبة لإتمام إجراءات الاستلام من مخازن الوزارة.

- مخاطبة الشركة الموردة بالخطة الزمنية، والأعداد المطلوبة لكل مديرية، مع توفير سيارات لنقل الأجهزة إلى المديريات من مخازن الوزارة إلى مخازن المديريات بمعرفة الشركة الموردة وتشكيل لجنة الفحص، والاستلام والتوزيع لأجهزة الحاسب اللوحي (التابلت) من الإدارات التالية: الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة (رئيسا)، عضو من الإدارة العامة للشئون القانونية وعضو من الإدارة العامة للشئون المالية، عضو من الإدارة العامة للبنية المعلوماتية، عضو من الإدارة العامة لقواعد البيانات المركزية.

وتتولى كل إدارة تعليمية تحديد أعداد الطلاب و الفئات المستهدفة الأخرى، والخطة الزمنية للاستلام والموعد المحدد للاستلام لكل مدرسة، حيث يتم إيفاد مندوب الإدارة المفوض والمعتمد لاستلام الأجهزة المشار إليها من مخازن المديرية التعليمية ومعه كل المستندات المطلوبة للاستلام، وفقا للتنسيق بين كل مديرية، وإدارة تعليمية تابعة لها، وتتحمل كل إدارة تعليمية مسئولية توزيع الأجهزة المسلمة لكل مدرسة ثانوي عام حكومية رسمية - رسمية للغات تابعة لها، وفقا للخطة الزمنية محددة مسبقا، والمعتمدة من المديرية التعليمية التي تتبعها.