إصابة 7 أشخاص على الأقل في هجوم صاروخي روسي استهدف جنوب شرقي أوكرانيا

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أصيب 7 أشخاص على الأقل في هجوم صاروخي روسي استهدف مبنى سكنيا متعدد الطوابق في مدينة “كريفي ريه” جنوب شرقي أوكرانيا.

وكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في تدوينة له على تطبيق تليجرام، مكررا دعوته لتزويده بمزيد من الأسلحة للدفاع عن بلاده من مثل هذه الهجمات: "روسيا تسعى فقط إلى استمرار الحرب، وكل ضربة تدحض التصريحات الدبلوماسية لروسيا".

وأضاف زيلينسكي: "بدون قرارات قائمة على المبادئ ودعم قوي لأوكرانيا لن يكون لدى روسيا أي دافع للسعي للسلام".

وأوضح أن فرق البحث والإنقاذ تواصل البحث عن ناجين بين الأنقاض.