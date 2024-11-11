قالت مديرية الصحة والسكان بمطروح، إنه تقرر مهل مستشفى الضبعة المركزي، 15 يوما لتلافي الملاحظات التي تم الوقوف عليها خلال جولة وكيل مديرية الصحة والسكان فيه.

وكان وكيل مديرية والصحة والسكان بمطروح، مرَّ على مستشفى الضبعة المركزي، وتفقد الأقسام الداخلية والرعاية المركزة والعيادات بالمستشفى؛ للتأكد من سير العمل وجودة الرعاية الصحية المقدمة، والتأكد من نظافة الأقسام ومراجعة أداء كل من الطاقم الطبي والتمريضي، ومدى التزامهم بالسياسات والتعليمات وتفاعلهم مع المرضى.

وشمل المرور مراجعة الأرصدة بالصيدلية والمستلزمات بالمعامل وعيادات الأسنان؛ للتأكد من توافرها بصفة دورية، ثم مراجعة موقف الأجهزة والمعدات الطبية بالمستشفى، والتأكد من مدى جاهزيتها وحصر الأعطال، واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال ذلك.

وفى ختام الجولة، تم عقد اجتماع مع مدير المستشفى لمناقشة الملاحظات التي تم الوقوف عليها أثناء المرور وبحث آلية تلافيها واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال ذلك.