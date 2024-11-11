 مرور مفاجئ على مستشفى الضبعة المركزي بمطروح.. وإمهاله 15 يوما لتلافي بعض الملاحظات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مرور مفاجئ على مستشفى الضبعة المركزي بمطروح.. وإمهاله 15 يوما لتلافي بعض الملاحظات

أحمد سباق
نشر في: الإثنين 11 نوفمبر 2024 - 8:54 م | آخر تحديث: الإثنين 11 نوفمبر 2024 - 8:54 م

قالت مديرية الصحة والسكان بمطروح، إنه تقرر مهل مستشفى الضبعة المركزي، 15 يوما لتلافي الملاحظات التي تم الوقوف عليها خلال جولة وكيل مديرية الصحة والسكان فيه.

وكان وكيل مديرية والصحة والسكان بمطروح، مرَّ على مستشفى الضبعة المركزي، وتفقد الأقسام الداخلية والرعاية المركزة والعيادات بالمستشفى؛ للتأكد من سير العمل وجودة الرعاية الصحية المقدمة، والتأكد من نظافة الأقسام ومراجعة أداء كل من الطاقم الطبي والتمريضي، ومدى التزامهم بالسياسات والتعليمات وتفاعلهم مع المرضى.

وشمل المرور مراجعة الأرصدة بالصيدلية والمستلزمات بالمعامل وعيادات الأسنان؛ للتأكد من توافرها بصفة دورية، ثم مراجعة موقف الأجهزة والمعدات الطبية بالمستشفى، والتأكد من مدى جاهزيتها وحصر الأعطال، واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال ذلك.

وفى ختام الجولة، تم عقد اجتماع مع مدير المستشفى لمناقشة الملاحظات التي تم الوقوف عليها أثناء المرور وبحث آلية تلافيها واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال ذلك.


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