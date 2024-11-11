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وزير الخارجية الموريتاني يشكر روسيا على توريد الحبوب إلى إفريقيا

وكالات
نشر في: الإثنين 11 نوفمبر 2024 - 5:34 ص | آخر تحديث: الإثنين 11 نوفمبر 2024 - 5:34 ص

وجه وزير الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوق شكرا لروسيا على دعمها للقارة الإفريقية في مجال الأمن الغذائي.

وقال ولد مرزوق خلال المؤتمر الوزاري الأول لمنتدى الشراكة بين روسيا وإفريقيا: "أما بالنسبة لاستيراد الحبوب، فإن روسيا تقوم بتوريد أكثر من 50% من الحبوب إلى أفريقيا".

وأضاف: "أود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكركم على هذا الدعم".

يذكر أن المؤتمر الوزاري الذي عقد يومي 9 و 10 نوفمبر الجاري في سوتشي، من المتوقع أن يواصل تطوير مقررات القمة الروسية الإفريقية الثانية، التي عقدت صيف 2023 في سان بطرسبرغ.

 وكانت وزارة الخارجية الروسية قد صرحت في وقت سابق بأن ممثلي جميع الدول الأفريقية الـ54، وكذلك الاتحاد الأفريقي، ومجموعة التنمية لإفريقيا الجنوبية (السادك)، والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، قد تمت دعوتهم للمشاركة في المؤتمر.

 


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