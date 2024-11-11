وزير الاقتصاد الألماني يعتزم زيارة الشركات الناشئة في البرتغال

يبدأ وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك اليوم الاثنين أول زيارة خارجية له في أعقاب التوترات داخل ائتلاف يسار الوسط الحاكم في ألمانيا.

ومن المقرر سفر هابيك إلى العاصمة البرتغالية لشبونة بعد ظهر اليوم برفقة مؤسسي 12 شركة عائلية ألمانية و8 مؤثرات في ألمانيا لإلقاء كلمة أمام قمة الويب في البرتغال غدا.

وخلال الزيارة التي تستمر يومين سيلتقي الوزير الألماني بنظيره البرتغالي بدرو رايس.

كما يعتزم الوزير تنظيم لقاء مساء اليوم مع ممثلي الشركات الناشئة والمستثمرين الماليين والمؤثرين في كل من ألمانيا والبرتغال. ويعتبر دعم الشركات الناشئة التي تقدم منتجات مبتكرة هدفا رئيسيا للحكومة الائتلافية، حيث يدعم هابيك حصول النساء على حصة أكبر من هذه الشركات.

وخلال العامين الأولين من حكم الائتلاف الحاكم الحالي، تحقق نجاحا أوليا في هذا المجال. وبحسب تقرير مراقبة الشركات الناشئة في ألمانيا 2024 رقم 12 تراجعت حصة النساء من الشركات الناشئة في العام الماضي إلى 8ر18% مقابل 7ر20% في العام السابق.