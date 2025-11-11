مجلس الشيوخ الأمريكي يبدأ مناقشة مشروع قانون تمويل الحكومة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

بدأ أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي مناقشة مشروع قانون لإعادة فتح الحكومة، في خطوة تمهد على الأرجح لإقراره في وقت متأخر من ليل الاثنين.

وافتتح قادة لجنة الاعتمادات في مجلس الشيوخ النقاش، حيث قالت عضوة مجلس الشيوخ الجمهورية سوزان كولينز إن مشروع القانون يتضمن صرف رواتب بأثر رجعي وتدابير حماية أساسية للعاملين الاتحاديين.

وأضافت كولينز، التي تترأس اللجنة: "سيحدث هذا فرقا كبيرا لهؤلاء الموظفين الاتحاديين الذين عملوا بجد لخدمة شعب أمتنا".

من جانبها، قالت السيناتور الديمقراطية باتي موراي، أكبر الأعضاء الديمقراطيين في اللجنة، إن إقرار مشروع القانون لن يوقف معركة حزبها لتمديد الإعفاءات الضريبية التي تجعل التأمين الصحي أكثر قدرة على التحمل لملايين الأمريكيين.

وأضافت موراي: "أنا وكثيرون منا لا ننوي إطلاقا إعفاء الجمهوريين من المسؤولية".