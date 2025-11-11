المغرب يعتزم إطلاق بوابة إلكترونية لتقوية التجارة الخارجية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

• ستشكل البوابة "منصة موحدة تضمن الشفافية والنجاعة"، وفق بيان حكومي..



يعتزم المغرب إطلاق بوابة إلكترونية موحدة لتقوية التجارة الخارجية، بما "يضمن تحقيق الشفافية والنجاعة".

جاء ذلك وفق بيان لكاتب (وزير) الدولة المكلف بالتجارة الخارجية في المغرب عمر حجيرة، الثلاثاء، اطلعت عليه الأناضول.

وقال البيان إن اجتماعا ترأسه حجيرة الاثنين، بالعاصمة المغربية الرباط، "ناقش مدى تقدم مراحل إعداد البوابة الموحدة للتجارة الخارجية".

وأشاد حجيرة "بمساهمة كافة الشركاء من القطاعين العام والخاص لإنجاح هذه الخطوة"، دون تحديد موعد انطلاقها.

وأكد أن "هذه البوابة المستقبلية ستشكل منصة موحدة تضمن الشفافية والنجاعة، وتبسيط المساطر (الإجراءات) الإدارية لصالح الفاعلين الاقتصاديين".

كما شدد على "أهمية المقاربة التشاورية والشاملة، باعتبارها شرطا أساسيا لنجاح هذا المشروع الوطني".

المسؤول المغربي أكد "التزام الحكومة بجعل البوابة أداة رئيسية لتعزيز الشفافية والتنافسية وخدمة تنمية التجارة الخارجية للمملكة، ودعم جاذبيتها الدولية".

وفي مايو الماضي، أعلن رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، في كلمته بحفل الإطلاق الرسمي لخارطة طريق قطاع التجارة الخارجية للفترة 2025-2027، بالدار البيضاء، عن خارطة طريق للرفع من وتيرة التجارة الخارجية.

وبحسب أخنوش، تعتمد خارطة الطريق على ثلاثة أهداف استراتيجية، تتمثل في إحداث حوالي 76 ألف منصب عمل جديد، وتوسيع قاعدة الصادرات من خلال إحداث 400 شركة مصدرة جديدة سنويا، وتحقيق رقم إضافي من الصادرات يقدر بـ8.4 مليارات دولار‪.

ووفق إحصاءات رسمية، سجلت الصادرات المغربية 45.5 مليار دولار خلال العام 2024، بنسبة ارتفاع تقدر بـ 5.8 بالمئة مقارنة بعام 2023.

ويتصدر قطاع السيارات قائمة الصادرات المغربية إلى الخارج، ثم الفوسفات والزراعة.