محكمة العدل الأوروبية: ليس لدينا اختصاص بشأن نزاع حول الحدود البحرية بين سلوفينيا وكرواتيا



قال مستشار في محكمة العدل الأوروبية، وهي أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، إنها ليس لديها اختصاص قضائي فيما يتعلق بالنزاع حول الحدود البحرية بين سلوفينيا وكرواتيا، الدولتين العضوتين في الاتحاد الأوروبي.

وكانت الدولتان الجارتان وافقتا على تقديم نزاعهما القائم منذ عقود بشأن خليج بيران إلى التحكيم الدولي، كشرط مسبق لانضمام كرواتيا إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2013.

وكانت المحكمة توصلت إلى قرار في عام 2017، ولكن كرواتيا انسحبت من العملية بحلول ذلك الوقت ورفضت الالتزام بها، وأصرت على أن التحكيم كان مشوبا باتصالات غير مشروعة بين عضو في اللجنة السلوفينية ومسؤول حكومي في ليوبليانا.

وردت سلوفينيا ببدء إجراءات تعدي ضد كرواتيا، وأحيلت القضية إلى محكمة العدل الأوروبية، قائلة إن زغرب لا تحترم سيادة القانون أو مبدأ التعاون الصادق.

ولكن المحامي العام بريت بيكاما - أحد المستشارين في المحكمة – قال في رأيه الصادر يوم الأربعاء، إن محكمة العدل الأوروبية لا يمكنها أن تبت في هذه القضية.

وأوضح أن ترسيم الحدود الوطنية لا يدخل في دائرة اختصاص الاتحاد الأوروبي. وبالإضافة إلى ذلك، ليس من الممكن قول ما إذا كانت كرواتيا تنتهك قواعد الاتحاد الأوروبي حتى يتم الانتهاء من مسألة الحدود.