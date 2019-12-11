6 أندية أوروبية تتنافس على نيمار ومبابي

تتنافس كبار الأندية الأوروبية، على ضم نجمي باريس سان جيرمان، كليان مبابي، ونيمار دا سيلفا، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقا لصحيفة «لو باريزيان» فإن هناك 6 أندية تتنافس على ضم ثنائي نادي العاصمة الفرنسية، وهم (مانشستر سيتي، ليفربول، تشيلسي، ريال مدريد، يوفنتوس، برشلونة).

وأضافت الصحيفة أن الرغبة ليست نفسها عند كل الأندية، إذ أن ريال مدريد متقدم في السابق للتعاقد مع كليان مبابي، في حين أن الأمر يختلف بالنسبة لنيمار وبرشلونة حيث يخطط الفريق الكتالوني للتعاقد مع لاوتارو مارتينيز صاحب الـ22 عامًا بدلا من النجم البرازيلي.

وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن سان جيرمان قد يتخلى عن نجمه نيمار جونيور الصيف المقبل، وذلك بعد موافقة النادي على تقليل مطالبه المادية حتى 180 مليون يورو.

وينتهي عقد الثنائي مع باريس سان جيرمان موسم 2022.