تحسن في أزمة الكهرباء بجنوب أفريقيا مع إسراع إيسكوم لإصلاح محطات الطاقة

شهدت أزمة الكهرباء في جنوب أفريقيا تحسنا، حيث سعت شركة الكهرباء المملوكة للدولة "إيسكوم" لإصلاح محطات الطاقة المعطلة ودعم الإمدادات باستخدام توربينات غازية واتخاذ تدابير أخرى.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن بيان عبر الإيميل من شركة إسكوم القول إن قطع الكهرباء، المعروف محليا أيضا باسم تخفيف الأعباء، لابد وأن يقتصر على ألفي ميجاوات اليوم الأربعاء-مقابل ستة آلاف ميجاوات يوم الاثنين في ذروة الأزمة، ومن المتوقع أن تنتهي إجراءات قطع الكهرباء الأسبوع المقبل.

وتسبب قطع الكهرباء في تعطيل الإنتاج مؤقتا في عدة مناجم، بالإضافة إلى اضطراب خدمات الهاتف المحمول.

وكان الرئيس الجنوب أفريقي سیریل رامافوزا قد قطع أمس الثلاثاء زيارة رسمية إلى مصر بسبب أزمة انقطاع الكهرباء في بلاده، حسبما أكد المتحدث باسمه.

وتعرض الرئيس لانتقادات متزايدة بعدما قررت شركة الكهرباء الحكومية (إيسكوم) جدولة قطع التيار الكهربائي، الأمر الذي أدخل البلاد في حالة من الفوضى وشكل تهديدا للاقتصاد.