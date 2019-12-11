محافظ القاهرة يقرر إيقاف رئيس النظافة ومدير الإسكان بحي حلوان لتقصيرهم في العمل

قرر محافظ القاهرة، خالد عبد العال، إيقاف رئيس فرع النظافة ومدير الإسكان بحي حلوان عن العمل وإحالتهم للتحقيق نظرًا لسوء حالة النظافة ولتقصيرهما الشديد في أداء العمل، والذي جاء خلال الجولة الميدانية لحي حلوان.

وطالب عبد العال، اليوم الأربعاء، خلال الجولة، بعمل دراسة عاجلة بالتنسيق مع وزارة الري وشركة الصرف الصحي بالقاهرة لإعمال تغطية مصرف حلوان والمسمى بـ"الرشاح"، حتى يكون صرف مغطى، لافتا إلى أنه كلف مسئولي وزارة الري لاستمرار أعمال التطهير اليومية للرشاح، علاوة على توجيه رئيس هيئة النظافة بنشر صناديق القمامة لتجميع المخلفات بطول الرشاح، وسرعة دخول المنطقة في حيز منظومة الجمع السكني بالحي استجابة لطلبات الأهالي.

وأضاف أن أعمال التطوير الجارية بشارع الحرير والتي تتم بمعرفة اتحاد البنوك، مطالبًا القائمين على التنفيذ بسرعة الانتهاء من تطوير الشارع وسرعة رفع المخلفات والتراكمات المنتشرة بأرض فضاء بجوار سور أحد المدارس الجاري إنشائها بأول شارع الحرير.

وخلال تفقده منطقة عرب الوالدة بعين حلوان، شدد المحافظ، على القائم بأعمال رئيس الحي بسرعة رفع كفاءة المنطقة بالكامل وتكثيف أعمال الإنارة والرصف ورفع المخلفات، أولًا بأول وضبط منظومة الجمع السكني مع الحفاظ على أعمال التشجير ومضاعفة زرع الأشجار على جانبي الطرق.

كما وجه المحافظ، خلال الجولة برفع كفاءة شارعي حنفي أبو جبل ورايل، مع تكثيف أعمال النظافة ومحاسبة المقصرين، بالإضافة إلى استكمال أعمال الرصف والإنارة والتشجير بمعظم شوارع حلوان الرئيسية والفرعية في حالة احتياجها طبقاَ لخطة التطوير المعتمدة.