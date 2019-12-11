محافظ بني سويف يناقش معايير مشروع تحويل مستشفى 24 سرير لمركزي «ب»

التقى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، أعضاء لجنة وزارة الصحة المختصة بالمراجعة الفنية لمستشفى الـ24 سرير الجاري تأهيلها إنشائيًا، ودعمها بالأجهزة الطبية لتحويلها لمستشفى مركزي (ب)، لتقديم خدمة صحية متكاملة للمواطنين بمنطقة شرق النيل.

وأكد «غنيم» على أهمية تلافي الملاحظات الخاصة بمعايير الجودة ومكافحة العدوى، للبدء في تركيب الأجهزة الطبية، ودخول المستشفى الخدمة، مشددًا على أهمية المستشفى التي تعد الوحيدة في توفر خدمة صحية متكاملة لأهالي شرق النيل، مشددًا على أن الالتزام بمعايير الجودة يضمن استمرارية تشغيلها بالكفاءة المطلوبة.

تجدر الإشارة إلى أن مشروع تأهيل وتحويل مستشفى الـ24 سرير بمدينة بني سويف شرق النيل إلى مستشفى مركزي(ب)، يتم تنفيذه عن طريق المساهمة المجتمعية تنفيذًا لبروتوكول موقع بين مديرية الصحة وشركة تيتان للأسمنت، وتجرى المحافظة من خلال مديرية الصحة بأعمال التأهيل والتجهيزات الفنية والهندسية اللازمة قبل تركيب الأجهزة الطبية.

ويجري حاليًا تنفيذ أعمال التطوير ورفع الكفاءة والتي تشمل التأثيث وتجهيز غرف عمليات النساء والتوليد، قسم للحضانات الذي يحتوي على 16 حضانة،و6عيادات خارجية (جلدية ،باطنة،نساء وتوليد ،أطفال،جراحة)، وعناية مركزة ومعامل تحاليل وأجهزة ومستلزمات طبية ومنظومة الحماية المدنية ، لتقديم خدمة صحية متكاملة لأهالي شرق النيل.