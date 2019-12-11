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قاض أمريكي يمنع ترامب من استخدام أموال الجيش في بناء جدار المكسيك

المحكمة العليا الأمريكية
المحكمة العليا الأمريكية
واشنطن - (د ب أ)
نشر فى : الأربعاء 11 ديسمبر 2019 - 4:02 ص | آخر تحديث : الأربعاء 11 ديسمبر 2019 - 4:02 ص

منع قاض أمريكي الرئيس دونالد ترامب من استخدام 6ر3 مليار دولار من أموال الجيش لبناء الجدار الحدودي مع المكسيك.

وجاء الأمر الصادر، الثلاثاء، بعد قرار صدر في أكتوبر من قاضي المحكمة الجزئية ديفيد بريونس، بمدينة إل باسو، في ولاية تكساس، وذكر فيه أن إعلان ترامب حالة الطوارئ الوطنية لإعادة توجيه اعتمادات وزارة الدفاع لمشروع الجدار، كان غير قانوني.

وقال بريونس الثلاثاء إنه بسبب أن تصرفات إدارة ترامب "غير قانونية" فإن المصلحة العامة تقتضي وقف استخدام أموال وزارة الدفاع لصالح بناء الجدار، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف أنه لا يعرقل الرئيس عن استخدام المخصصات المقررة لمواجهة أنشطة تهريب المخدرات المتماشية مع حكم للمحكمة العليا الأمريكية في تموز/يوليو والذي أتاح للإدارة المضي قدما في بناء 100 ميل من الجدار الحدودي.


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