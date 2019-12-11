أميرة يابانية تزور ميانمار بدعوة من «أون سان سوتشي»

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غادرت الأميرة يوكو، أميرة مدينة ميكاسا اليابانية، العاصمة طوكيو اليوم الأربعاء، في زيارة إلى ميانمار.

وتصبح الأميرة بذلك أول عضو من الأسرة الامبراطورية يزور هذه البلاد التي تقع في جنوب شرق آسيا، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن.إتش.كيه" اليوم.

وغادرت الأميرة مطار ناريتا قبل ظهر اليوم الأربعاء، بعد حديث مع مسؤولين كبار من وكالة رعاية القصر الامبراطوري وهى وكالة حكومية يابانية مسؤولة عن أمور الدولة المتعلقة بالأسرة الامبراطورية.

وتردد أن الأميرة تلقت دعوة من زعيمة ميانمار، "أون سان سو تشي"، عندما زارت الأخيرة اليابان في أكتوبر الماضي لحضور مراسم تتويج الامبراطور.

وهذه ثالث زيارة لخارج البلاد تقوم بها الأميرة، وكانت زيارته الأخيرة للولايات المتحدة في عام 2016.

وتعتزم الأميرة زيارة نصب تذكاري يضم قتلى الحرب في مقبرة يابانية بمدينة يانجون، بالإضافة إلى زيارة معابد وآثار بوذية.

وستلتقي الأميرة مع "أون سان سوتشي"، ثم تعود إلى اليابان يوم الثلاثاء المقبل.