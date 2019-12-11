سفير فلسطين في فيينا: اللغة العربية تستطيع مواكبة التطورات العالمية وليست قاصرة على التراث

أكد سفير فلسطين في فيينا السفير صلاح عبدالشافي، أن اللغة العربية تحتاج إلى مواكبة التطورات العصرية، فهي لغة حية تستطيع أن تواكب التطورات الدولية، وليست قاصرة على التراث والتاريخ، مشيرا إلى أن هذا تحدي تشترك فيه مع بقية لغات العالم.

وقال عبد الشافي -في تصريحات خاصة لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط في فيينا، اليوم الأربعاء، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية في مقر الأمم المتحدة بفيينا- إن اللغة العربية هي جزء من هويتنا وثقافتنا التي نتواصل بها كشعوب عربية، موضحا أنها لغة دولية معتمدة، حيث أنها إحدى اللغات الست للأمم المتحدة.

وأضاف أن الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية هو لتذكير العالم ليس باللغة ولكن بالتراث والحضارة العربية، لافتا إلى ضرورة تعريف العالم بثقافتنا وتراثنا العربي من خلال التواجد والمشاركة في كافة فاعليات مقر الأمم المتحدة في فيينا .

وأوضح عبدالشافي أن الجناح الفلسطيني شارك بمنتجات حرفية في الاحتفال وأيضا ببعض الملصقات الفلسطينية، مشيرا إلى أن الجانب الحرفي هو أحد مكونات التراث الفلسطيني.