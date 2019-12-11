سفير الإمارات: يوجد نحو 50 اتفاقية بين البلدين



قال جمعة مبارك الجنيبي، سفير دولة الإمارات لدي جمهورية مصر العربية، إن عدد الاتفاقيات بين مصر والإمارات بلغت نحو 50 اتفاقية، حيث تحرص البلدين على تعزيز التعاون بينهم من خلال الاتفاقيات في مختلف المجالات.

جاء ذلك، خلال مؤتمر "منتدى مصر والإمارات للتجارة والاستثمار"، الذي ينظمه كل من مجلس الأعمال المصري الإماراتي ووزارة الاقتصاد – دولة الإمارات العربية المتحدة ومجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، اليوم الأربعاء.

واضاف الجنيبي أن العلاقة بين البلدين ترتكز على محورين هما التعاون التنموي والتجاري والاستثماري، مشيرا إلى أن المنتدى يمثل إضافة إيجابية بين البلدين.

وأكد سفير دولة الإمارات أن مصر والإمارات تجمعهم علاقات استراتيجية قائمة على روابط سياسية وثقافية واجتماعية واقتصادية.

وقال إن استثمارات الامارات تأتي في مقدمة أولى الدول التي تستثمر في مصر بمختلف المجالات مثل الصناعة والزراعة والقطاعي المصرفي والمالي والعقاري والبنية التحتية والصناعات الدوائية والسياحة والاتصالات والموانئ.