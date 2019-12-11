النائب العام الإماراتي يبحث مع مدير النيابات العامة البريطاني سبل تعزيز العلاقات الثنائية

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استعرض النائب العام لدولة الإمارات الدكتور حمد سيف الشامسي، اليوم الأربعاء، مع مدير النيابات العامة ورئيس مصلحة النيابة العامة الملكية البريطانية ماكس هيل النظام القضائي لدولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة، وأوجه التعاون المستمر بين الدولتين في مجال أعمال النيابة العامة، ومسائل العدالة الجنائية.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن الجانبين بحثا - خلال اللقاء - سبل تطوير العلاقات الثنائية بين الطرفين في المجالات القضائية والقانونية وسبل تدعيمها ومناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك.