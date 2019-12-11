 ميدو يعلن تشكيل المقاصة لمواجهة الإسماعيلي - بوابة الشروق
الأربعاء 11 ديسمبر 2019 4:53 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على سن قانون جديد لمكافحة الشائعات وتشديد عقوبة مروجيها؟
النتـائـج تصويت

ميدو يعلن تشكيل المقاصة لمواجهة الإسماعيلي

الشروق
نشر فى : الأربعاء 11 ديسمبر 2019 - 4:41 م | آخر تحديث : الأربعاء 11 ديسمبر 2019 - 4:42 م

أعلن أحمد حسام ميدو، المدير الفني لفريق مصر المقاصة تشكيلة فريقه لمواجهة الإسماعيلي، والتي ستنطلق في تمام الخامسة مساء اليوم الأربعاء على ستاد  الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة السابعة بالدوري الممتاز.

وجاء تشكيل المقاصة على النحو التالي..

حراسة المرمى.. محمود حمدي.

الدفاع.. أحمد عبد العزيز "مودي" - عاصم سعيد – عصام صبحى – محمد متولي "كناريا".

خط الوسط.. محمد رمضان – محمد مسعد- خالد أوتشو – محمد إبراهيم.

خط الهجوم..  أودو موزيس - عمرو مرعي.

الاحتياطي، أحمد عادل عبد المنعم – أحمد ياسين – مصطفى شبيطة – محمد دسوقي – ميدو جابر – باولن فوافى – صلاح أمين.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك