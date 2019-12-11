ميدو يعلن تشكيل المقاصة لمواجهة الإسماعيلي

أعلن أحمد حسام ميدو، المدير الفني لفريق مصر المقاصة تشكيلة فريقه لمواجهة الإسماعيلي، والتي ستنطلق في تمام الخامسة مساء اليوم الأربعاء على ستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة السابعة بالدوري الممتاز.

وجاء تشكيل المقاصة على النحو التالي..

حراسة المرمى.. محمود حمدي.

الدفاع.. أحمد عبد العزيز "مودي" - عاصم سعيد – عصام صبحى – محمد متولي "كناريا".

خط الوسط.. محمد رمضان – محمد مسعد- خالد أوتشو – محمد إبراهيم.

خط الهجوم.. أودو موزيس - عمرو مرعي.

الاحتياطي، أحمد عادل عبد المنعم – أحمد ياسين – مصطفى شبيطة – محمد دسوقي – ميدو جابر – باولن فوافى – صلاح أمين.