البحرين: علاقاتنا مع مصر بلغت مستويات متقدمة في المجالات كافة

أكد رئيس مجلس الشورى البحريني السيد علي بن صالح الصالح، أن العلاقات الراسخة بين بلاده ومصر، بلغت مستويات متقدمة، وحققت نماءً في المجالات كافة، وهو ما يعكس حرص قيادتي البلدين على توطيد أواصر الإخوة بينهما.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس الشورى البحريني، اليوم الأربعاء، السفير ياسر شعبان، بمناسبة تعيينه سفيرًا لمصر لدى المملكة.

وأشار الصالح إلى أن العلاقات البحرينية المصرية تشهد مزيدًا من التعاون والتنسيق المتبادل في العديد من المجالات الحيوية والمهمة، وخصوصًا الاقتصادية والتعليمية والاستثمارية والسياحية، مؤكدًا أن البلدين يمتلكان سجلًا حافلًا من النجاحات والإنجازات المشتركة.

كما أثنى رئيس مجلس الشورى على الدور الذي تضطلع به مصر، في دعم القضايا العربية، والعمل على تجاوز مختلف التحديات التي تواجهها الدول العربية، مثمنًا حرصها على احتضان مختلف الاجتماعات واللقاءات بين الدول من أجل بحث سبل الازدهار في الوطن العربي.

من جانبه، ثمن السفير ياسر شعبان الدور الذي يقوم به مجلس الشورى البحريني في دعم مختلف صور التعاون والتنسيق بين مصر والمملكة، وخصوصًا في المجال التشريعي، من خلال تبادل التجارب والخبرات التي تسهم في الارتقاء بالعمل التشريعي العربي.