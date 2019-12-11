زوجة رئيس نيجيريا تتهم المتحدث باسم الرئاسة بعدم الولاء

اتهمت عائشة بوهاري زوجة الرئيس النيجيري محمدو بوهاري، المتحدث باسم الرئاسة جاربا شيهو، بعدم الولاء، فى بيان شديد اللهجة، يشير إلى ما يبدو أن صدع داخل الدائرة الضيقة المحيطة بالرئيس بوهاري.

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج عن عائشة بوهاري، قولها: "يبدو أن الثقة أصبحت مفقودة بين أسرتي وجاربا شيهو، بسبب الكثير مما تسبب فيه من إحراج للرئاسة والعائلة الأولى".

واتهمت عائشة (48 عاما) في تغريدة حظيت بمتابعة أكثر من ثلاثة آلاف متابعة على موقع تويتر خلال ساعات قليلة شيهو بالاخفاق فى المحافظة على "سجل مستقيم" دون أن تدلي بالمزيد من التفاصيل.

وأشارت وكالة بلومبرج إلى أن شيهو رفض التعليق على ذلك عند الاتصال به هاتفيا.