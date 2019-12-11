نشطاء يطالبون الاتحاد الأوروبي باستبعاد رئيس وزراء مالطا من قمة بروكسل

ذكرت إحدى منظمات المجتمع المدني أنه يجب منع رئيس وزراء مالطا جوزيف موسكات من حضور قمة الاتحاد الأوروبي التي تعقد الأسبوع الجاري، مطالبة بالعدالة في قضية اغتيال الصحفية المالطية دافني كاروانا جاليزيا.

وأثار حادث اغتيال كاروانا جاليزيا في أكتوبر 2017، التي فضحت فساد الحكومة على مدونة شهيرة، غضبا دوليا ودعوات لسلطات مالطا بتقديم قاتليها للعدالة.

طلبت فيكي آن كريمونا، رئيسة حملة "ريبوبليكا"، من رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل بمنع حضور موسكات اجتماعا لقادة الاتحاد الأوروبي يعقد غدا الخميس وبعد غد الجمعة، وذلك في خطاب نشر اليوم الأربعاء.

وكتبت كريمونا: "بقدر ما يحزننا الدفع بتعليق مشاركة مالطا في المجلس الأوروبي، فإن الرأي الراسخ لدى المجتمع المدني المالطي هو أن مشاركة موسكات في المجلس قد تؤدي إلى تنظيف سمعة موسكات على حساب سلامة ديمقراطية الاتحاد الأوروبي نفسه".

وأضافت: "بصفتنا مالطيون وأوروبيون نطلب منك دراسة إبلاغ جوزيف موسكات أنه غير مرحب به في المجلس الأوروبي المقبل وأنك تتطلع للعمل مع بديله".

وقال موسكات إنه سوف يستقيل في يناير بعدما ينتخب حزبه حزب العمل خلفا. وتريد أسرة كاروانا جاليزيا ومنظمات المجتمع المدني أن يستقيل موسكات من منصبه على الفور.

وتعرض الرئيس المالطي لانتقادات بشأن رئيس ديوانه السابق كيث شيمبري الذي تبين أنه كان على صلة مباشرة مع أشخاص متورطين في مؤامرة قتل كاروانا جاليزيا.