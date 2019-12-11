ديسابر يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة الزمالك

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن الفرنسي سباستيان ديسابر، المدير الفني لفريق بيراميدز، قائمة لاعبيه لمواجهة الزمالك، في المباراة المقرر لها مساء غدا الخميس.

ويستضيف ستاد "القاهرة" مباراة الزمالك وبيراميدز ضمن الاسبوع السابع من بطولة الدوري العام.

وضمت قائمة بيراميدز 20 لاعبا.. جاءت على النحو التالي..

حراسة المرمى: أحمد الشناوي والمهدي سليمان

خط الدفاع: رجب بكار وعلي جبر وولفريد كانون وعبد الله بكري وأحمد أيمن منصور ومحمد حمدي.

خط الوسط: عبد الله السعيد وإيريك تراوري وإسلام عيسى وعمر جابر وإبراهيم حسن ونبيل عماد دونجا ومحمد فاروق ومحمد فتحي وأحمد توفيق وعمر العيوني

خط الهجوم: دودو الجباس وجون أنطوي