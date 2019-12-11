 ديسابر يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة الزمالك - بوابة الشروق
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ديسابر يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة الزمالك

تصوير: إسلام صفوت
تصوير: إسلام صفوت
أحمد عبدالقادر
نشر فى : الأربعاء 11 ديسمبر 2019 - 8:10 م | آخر تحديث : الأربعاء 11 ديسمبر 2019 - 8:14 م

أعلن الفرنسي سباستيان ديسابر، المدير الفني لفريق بيراميدز، قائمة لاعبيه لمواجهة الزمالك، في المباراة المقرر لها مساء غدا الخميس.

ويستضيف ستاد "القاهرة" مباراة الزمالك وبيراميدز ضمن الاسبوع السابع من بطولة الدوري العام.

وضمت قائمة بيراميدز 20 لاعبا.. جاءت على النحو التالي..

حراسة المرمى: أحمد الشناوي والمهدي سليمان

خط الدفاع: رجب بكار وعلي جبر وولفريد كانون وعبد الله بكري وأحمد أيمن منصور ومحمد حمدي.

خط الوسط: عبد الله السعيد وإيريك تراوري وإسلام عيسى وعمر جابر وإبراهيم حسن ونبيل عماد دونجا ومحمد فاروق ومحمد فتحي وأحمد توفيق وعمر العيوني

خط الهجوم: دودو الجباس وجون أنطوي


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