قدمت الحكومة الألمانية ، مساعدات عينية لليونان بقيمة 1.56 مليون يورو لإيواء 10 آلاف لاجئ وتخفيف أعباء أثينا ودعمها.

وأكدت وزارة الداخلية اليونانية ، في بيان لها اليوم ، وصول 55 شاحنة محملة بالأسرة والأغطية وغيرها، مشيرة إلى أن هذه المساعدات كان قد وعد بها وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر خلال زيارته لأثينا بداية أكتوبر الماضي حيث صرح حينئذ بأنه يجب ألا تترك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تقع على حدود الاتحاد الخارجية لوحدها بل يجب مساعدتها.

يُشار إلى أن الحكومة الألمانية لم تلب طلب أثينا باستقبال مزيد من اللاجئين لتخفيف العبء والضغط الذي تعانيه اليونان؛ بسبب العدد الكبير للاجئين واكتظاظ المخيمات وخاصة على الجزر اليونانية.