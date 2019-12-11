منطقة «بوجانفيل» تصوت بأغلبية ساحقة لصالح الانفصال عن بابوا غينيا الجديدة







صوتت منطقة بوجانفيل بأغلبية ساحقة لصالح الانفصال عن بابوا غينيا الجديدة في استفتاء تاريخي، حسبما أعلنت لجنة استفتاء بوجانفيل.

وأعلنت اللجنة التي أجرت الاستفتاء، أن 181 ألفا و67 شخصا أدلوا بأصواتهم، وصوت 176 ألفا و928 شخصا من بينهم أو 98% لصالح الانفصال، مقابل 3 آلاف و43 فقط صوتوا لصالح البقاء، بينما بلغ عدد الأصوات الباطلة 1096 صوتا.

والتصويت الذي أجري على مدار أسبوعين بين 23 نوفمبر و7ديسمبر، غير ملزم قانونا.

وستبدأ المفاوضات بين "بوجانفيل" و"بورت مورسبي" حول المضي قدما إلى الأمام في المرحلة التالية. وستكون لبرلمان بابوا غينيا الجديدة الكلمة الأخيرة في الانفصال.

يشار إلى أن استفتاء الانفصال هو جزء من عملية السلام المتفق عليها قبل 20 عاما بين الجماعات في "بوجانفيل" وبابوا غينيا الجديدة في أعقاب حرب أهلية دامية استمرت 10 سنوات وانتهت في عام 1998 بمقتل 15 ألف شخص.