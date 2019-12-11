البحرين والولايات المتحدة يبحثان مختلف القضايا الإقليمية والدولية

بحث مساعد وزيرالخارجية البحريني السيد عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري، اليوم الأربعاء، مع أعضاء اللجنة اليهودية الأمريكية (إيباك) عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك مع تبادل الرؤى حيال مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) عن الدوسري قوله "إن المملكة باتت نموذجا يحتذى به في الانفتاح والتعايش السلمي والحرية الدينية من أجل الارتقاء بكافة أوجه التسامح والتعايش بين جميع الأديان والثقافات في البحرين وخارجها"، مؤكدا حرص بلاده الدائم على تعزيز العلاقات التاريخية مع الولايات المتحدة الأمريكية وما تمتاز به من تقدم وتطور مستمرين بما يلبي طموحات وآمال البلدين.

ومن جانبهم، نوه أعضاء اللجنة الأمريكية اليهودية بالدور البارز لمملكة البحرين في تعزيز مفاهيم الحرية الدينية والسلام والانفتاح.