6 قتلى بينهم شرطي في إطلاق نار بولاية نيوجيرسي الأمريكية

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ذكرت وسائل إعلام أمريكية ليل الثلاثاء/الأربعاء أن ستة أشخاص، بينهم شرطي، قتلوا في إطلاق نار بولاية نيوجيرسي.

وأفادت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية على موقعها الإلكترونى بأن مسلحين اثنين أطلقا النار على السلطات بمدينة جيرسي سيتي، في الولاية الأمريكية.

وذكرت الصحيفة أن مكتب المدعي العام لمقاطعة هادسون أكد وفاة رجل الشرطة متأثرا بجراحه.

وأضافت الصحيفة أن مقطع فيديو تم تصويره من مكان الحادث أظهر استجابة كبيرة للشرطة وعشرات الضباط المدججين بالسلاح للرد على إطلاق النار.

ونقلت شبكة "سى بى إس" الإخبارية عن عمدة مدينة جيرسى سيتى القول إن أحد رجال الشرطة الآخرين أصيب في كتفه خلال تبادل إطلاق النار.