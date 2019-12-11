نتائج الاستفتاء: أغلبية ساحقة تؤيد استقلال جزيرة «بوجانفيل» عن بابوا غينيا الجديدة

أظهرت نتائج الاستفتاء اليوم الأربعاء تصويت المواطنين في جزيرة "بوجانفيل" الواقعة في المحيط الهادئ بأغلبية ساحقة لصالح الاستقلال عن بابوا غينيا الجديدة.

وأعلن رئيس مفوضية الاستفتاء في بوجانفيل "بيرتي آهيرن" - حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية - أن أكثر من 98 في المائة من الأصوات الصحيحة للناخبين تؤيد الاستقلال.

وأضافت الشبكة أن هذا الاستفتاء غير ملزم وفي حاجة إلى إجراء مفاوضات بين الزعماء في كل من جزيرة "بوجانفيل" وبابوا غينيا الجديدة.. مشيرة إلى أنه من أجل تحقيق الاستقلال، فإنه يجب تصويت النواب في برلمان بابوا غينيا الجديدة على هذا الأمر.

يشار إلى أن هذا الاستفتاء يعد حجر الزواية في اتفاق السلام المبرم عام 2001 الذي أنهى الحرب الأهلية الشرسة بين متمردي بوجانفيل والقوات الأمنية في بابوا غينيا ومرتزقة أجانب والتي أودت بحياة ما يصل إلى 20 ألف شخص، فضلا عن نزوح آلاف الأشخاص.